Восемь молодых ученых из Подмосковья получили президентские гранты

Ученым из Московской области вручили гранты президента РФ. Церемония награждения прошла в доме правительства Московской области в Красногорске.

Сфера интересов молодых ученых, которые в этом году были отмечены президентом, разнообразна — от изучения быта древних племен до изобретения новых материалов. Особенно перспективной отметили работу доктора наук из Черноголовки. Виктор Пушкарев с командой занимается разработкой лекарства от онкологических заболеваний. С выходом на рынок оно может произвести революцию в отрасли, отмечают специалисты. А в правительстве Подмосковья обещали помочь с поиском партнеров.

«Постараемся организовать им близкие знакомства с подмосковными производителями. И я надеюсь, что через какое-то количество лет новые лекарства для лечения онкобольных будут сделаны из тех субстанций, которые делают наши подмосковные ученые», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Виктора Пушкарева, доктора химических наук РАН, проект будет очередным этапом в создании новых перспективных материалов для диагностики и лечения онкозаболеваний.

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«Там используются инновационные компоненты, но часть уже существующие. Подходом к этой тематике мы уже занимаемся много лет. Это комплексное исследование, которое состоит из нескольких этапов. Это занимает довольного много времени, но все реализуемо. Поддержка Московская область здесь одна из наиболее заметных. В 13-м или 14-м году мы получали премию губернатора, теперь есть возможность получить соципотеку. Хочу выразить благодарность правительству Московской области», — сказал Виктор Пушкарев, доктор химических наук РАН.

Еще один проект-победитель — Александра Казака из Мытищ тоже в числе перспективных. Команда ученых занимается разработкой органических материалов, которые могут заменить солнечные батареи. Специальные материалы выращивают в пробирке, а на выходе получается что-то похожее на существующие металлические панели, но более дешевые и экологичные. Ребята через областное правительство также планируют найти рынок сбыта и устанавливать свои панели, например, в светофорах на дорогах Подмосковья.