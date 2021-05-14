Внеземное вещество обнаружили в мировом океане

Ученые нашли в океанической коре изотопы плутония и железа, которых нет в земных условиях. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, это означает, что на Земле появляются потоки вещества, которое выбрасывается при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

«Предполагается, что ядра всех более тяжелых, чем железо химических элементов, образуются в звездной среде в результате ядерного процесса последовательного захвата нейтронов и создания более тяжелых ядер», — рассказали исследователи.

Они уточнили, что это открытие поможет узнать новое об астрофизическом происхождении тяжелых химических элементов.