PNAS: ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна | 360°

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PNAS: ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна

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Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института заявили, что на Сатурне возможно зарождение жизни. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Такой вывод был сделан после обнаружения жидкой воды на спутнике Сатурна Энцеладе. Оказалось, что там также есть фосфор, который необходим при создании ДНК и РНК. Ученые продолжат свою деятельность, чтобы найти больше подтверждений новой гипотезе.

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