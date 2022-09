PNAS: ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна | 360°

Наука 23 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

PNAS: ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна

Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института заявили, что на Сатурне возможно зарождение жизни. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такой вывод был сделан после обнаружения жидкой воды на спутнике Сатурна Энцеладе. Оказалось, что там также есть фосфор, который необходим при создании ДНК и РНК. Ученые продолжат свою деятельность, чтобы найти больше подтверждений новой гипотезе.

