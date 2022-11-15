Наука 15 ноября 2022, 19:06 Власти Кузбасса направят средства на поддержку проектов молодых ученых

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Власти Кузбасса выделят гранты молодежным лабораториям региона. Средства направят на исследовательские проекты, которые реализуют в 2022–2024 годах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Молодым ученым возрастом до 39 лет передадут 150 миллионов рублей. Часть проектов будет нацелена на разработку проектов для улучшения экологии и онкотестирования жителей.

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Губернатор Сергей Цивилев заявил, что страна нацелена на развитие технологического суверенитета. Меры поддержки помогут привлечь талантливых ученых, которые готовы продвигать науку региона.

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