Власти Крыма заплатят 25,4 млн рублей за искусственный дождь
С документом можно ознакомиться на сайте госзакупок. На конкурс, объявленный Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым откликнулась только одна организация, аэрологическая обсерватория.
Спецсамолет должен будет до конца контракта 15 декабря 2020 года совершить 25 летных часов. Базироваться он будет в аэропорту Симферополя. При обнаружении грозового фронта самолет будет обстреливать облака над полуостровом, чтобы появились дополнительные возможности по наполнению водохранилищ Крыма.
В 2014 году проблемы с орошением земель на полуострове начались после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал 90% потребностей земледелия.
В июне сообщалось, что полуострову грозит беспрецедентная за последние 150 лет засуха.