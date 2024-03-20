Наука 20 марта 2024, 13:12 Вице-президент РАН Панченко: ЦЕРН только потеряет от разрыва отношений с учеными из РФ

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) только потеряет от разрыва отношений с учеными из РФ. Такое мнение высказал вице-президент Российской академии наук (РАН) Владислав Панченко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, из-за соответствующего решения объединение упустит уникальных специалистов.

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«Что-то закроется у них. Они не смогут без нас продолжать. Лишатся не только наших умов, но недополучат и какое-то оборудование», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что благодаря данным мерам РФ приобретает человеческий капитал, который получил колоссальный опыт в ЦЕРН.