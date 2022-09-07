Ученые нашли более эффективное применение вирусов-бактериофагов для лечения ран | 360°

Наука 07 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Ученые нашли более эффективное применение вирусов-бактериофагов для лечения ран

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Нижегородские ученые открыли более эффективный метод для использования вирусов-бактериофагов при лечении ран и ожогов. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Раньше проблема этой методики заключалась в том, что вирусы из-за своего размера были не способны закрепиться на нужной области. Чтобы этого избежать, ученые предложили смешивать бактериофаги индивидуально для каждого пациента.

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«Основное преимущество разработанного способа заключается в возможности оперативно вводить в состав раневого покрытия активный и адекватный возбудителю бактериофаг», — рассказал доктор медицинских Николай Карякин.

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