Вирусолог Волчков рассказал, как пандемия подготовила российскую науку к санкциям

Пандемия коронавируса подвела Россию к импортозамещению в медицинских биотехнологиях, что должно помочь теперь, в условиях санкций. Об этом «Газете.ru» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

За время пандемии сфера биотехнологий переориентировалась на китайский рынок. Часть необходимых товаров пришлось изготавливать самостоятельно.

«Пандемия нас естественным образом привела к импортозамещению. Так как COVID-19 пришел одновременно во все страны, специалисты были одинаково не готовы к этому. И получилось, что в 2020 году страны-производители всех ключевых реагентов и оборудования переориентировали поставки на собственные рынки. В результате Россия автоматически осталась без всего. И, таким образом, уже в 2020 году РФ пришлось решать вопросы о производстве собственных реагентов, создании тест-систем, вакцин», — пояснил Волчков.