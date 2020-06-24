Вирусолог сравнил гриппозную и коронавирусную пневмонии
После пневмонии, вызванной коронавирусом, возникает высокий риск осложнений. Так считает профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «при гриппозной пневмонии такой высокий процент развития фиброза легких не бывает, он ниже».
«К сожалению, коронавирус оставляет след, который может длиться годами», — считает Альтштейн.