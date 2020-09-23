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    23 сентября 2020, 14:38

    Вирусолог рассказал о новом антибиотике, открытом в Тюмени

    Дарья Морозова

    Вирусолог Алексей Аграновский рассказал о новом антибиотике, который может преодолевать чувствительность бактерий в лекарствам. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Открытие совершили ученые из Тюменского университета. По словам Аграновского, препарат разрушает клеточные стенки бактерий, что делает их уязвимыми для лекарств.

    «Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе», — заключил вирусолог.

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