Вирусолог рассказал о новом антибиотике, открытом в Тюмени
Вирусолог Алексей Аграновский рассказал о новом антибиотике, который может преодолевать чувствительность бактерий в лекарствам. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Открытие совершили ученые из Тюменского университета. По словам Аграновского, препарат разрушает клеточные стенки бактерий, что делает их уязвимыми для лекарств.
«Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе», — заключил вирусолог.