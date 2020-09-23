Вирусолог рассказал о новом антибиотике, открытом в Тюмени

Открытие совершили ученые из Тюменского университета. По словам Аграновского, препарат разрушает клеточные стенки бактерий, что делает их уязвимыми для лекарств.

«Это пептид — то есть совсем маленькая белковая цепь, выделенная из естественных источников. Звучит очень многообещающе», — заключил вирусолог.