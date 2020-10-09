Вирусолог рассказал, как мутирует коронавирус

«Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации», — пояснил он.

Аграновский уточнил, что коронавирус «копирует» информацию с одной «флешки» на другую. Грипп же состоит из восьми «флешек», которые копируются постоянно.

По этой причине вакцины от гриппа со временем теряют эффективность. Ученый допустил, что такое возможно и с коронавирусом, но уточнил, что такое развитие событий маловероятно.

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что одним из признаков тяжелого развития болезни является гипоксия. Иногда у нее нет симптомов, поэтому в таких ситуациях поможет пульсоксиметр. Прибор создан для измерения сатурации.

По ее словам, в больницу нужно ехать в том случае, если насыщение крови кислородом упало ниже 94. Даже при условии нормального самочувствия.