Вирусолог раскритиковал необычный способ защиты от коронавируса

Вирусолог РАН Александр Шестопалов скептически отнесся к предположению о том, что простуда защищает организм от коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Такую теорию рассказали ученые из Йельского университета. По их мнению, простудные инфекции активируют иммунитет, что помогает выздоровлению от коронавируса.

Шестопалов рассказал, что теоретически такое возможно, но сработает далеко не всегда. Он добавил, что простуда может ослабить организм еще сильнее, что приведет к тяжелому течению коронавируса.

«Поэтому лучше ничем не болеть», — заключил он.