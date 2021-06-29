Вирусолог прокомментировал новое исследование американских ученых о проникновении коронавируса в клетки

Американские ученые утверждают, что коронавирус может проникать в клетки человека необычным для вирусов способом. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Lenta.ru, почему сомневается в результатах этих исследований.

Ученые утверждают, что если ранее вирус проникал в клетки, цепляясь шипами за белок ACE2, то сейчас рецепторы ACE2 уже не нужны ему для проникновения в организм человека. По мнению Аграновского, это утверждение вызывает сомнения.

«На вскидку — так не бывает. Вирус подходит к клетке, как ключ к замку, но чтобы он вдруг нашел себе другой замок и открыл клетку? Ну вот для меня это очень странно», — сказал вирусолог.

Он отметил, что пока эта информация противоречит тому, что человечеству известно о вирусах.

«Это еще нужно выяснить и доказать. На первый взгляд, это кажется довольно странным. Поэтому пока отношусь к этой информации с осторожным скептицизмом», — заключил специалист.