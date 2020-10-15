Вирусолог оценил оригинальность создателей вакцины от COVID-19, которую нужно вдыхать

Крымские ученые создали вакцину от COVID-19, которую нужно вдыхать. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев заметил в беседе с «360», что пока рано говорить о перспективах этого препарата.

Вирусолог назвал похвальным стремление коллег поучаствовать в борьбе с коронавирусом. Однако пока речь идет только о попытке.

«Похвально, но не более того. <…> Сам факт, что люди что-то стараются делать, — хорошо. Плохо, когда они сидят сложа руки», — сказал Зуев. Информацию в заявлении крымских ученых он счел недостаточной для того, чтобы дать какую-то оценку препарату.

Профессор указал на отсутствие данных об эффективности и безопасности новой вакцины. Серьезные вещи, по его мнению, «не нужно маскировать заумными фразами».

«Всякий порядочный автор прежде всего испытывает [вакцину] на себе — как наши ребята (специалисты Центра имени Гамалеи — прим. ред.). Они прежде всего на себе испытали вакцину и показали две самые главные вещи: что она, во-первых, безвредна, безопасна. Никто из них не только не умер, но и не почувствовал себя плохо. И второе, у них всех спустя две-три недели в организме были обнаружены антитела», — привел пример Виктор Зуев, предложив специалистам из КФУ поступить аналогичным образом.

Вирусолог заметил, что примеров дыхательных вакцин пока нет, и предположил, что создатели нового препарата хотели быть оригинальными.

«Посмотрим, что будет дальше», — заключил он.