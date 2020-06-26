Вирусолог объяснил, от чего зависит смертность при коронавирусе

Он объяснил, что это происходит потому, что в разных регионах распространились разные типы инфекции.

«Думаю, это связано с тем, что распространяются неодинаковые линии вируса. Это разные мутации, но мы пока не знаем, какое значение они имеют», — рассказал Альтштейн и добавил, что эта тема еще будет исследоваться.