Вирусолог не согласился с теорией об искусственном происхождении COVID-19

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что коронавирус вполне может иметь естественное происхождение. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что уже были случаи, когда люди заражались вирусами от животных.

«Например, лет 10 назад: случай вируса Ближневосточного острого респираторного синдрома, которым люди заразились от верблюдов», — пояснил он.

Аграновский добавил, что это происходит за счет возникновения новых штаммов и является вполне естественным процессом.