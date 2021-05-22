Вирусолог назвал количество мутаций коронавируса в России

Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в России обнаружено 13 тысяч мутаций коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что регионы каждый месяц посылают отчет о генетических изменениях вируса.

«По состоянию на данный момент, общими усилиями всех организаций в стране уже определено более семи тысяч полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тысяч мутаций», — рассказал Максютов.

Он заключил, что большинство из них не представляют никакой важности для всей эпидемии.