Наука 19 марта 2024, 11:57 Вирусолог Малинникова допустила, что из вечной мерзлоты могут появиться неизвестные науке вирусы

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Вместе с глобальным потеплением и таянием вечной мерзлоты могут появиться замороженные до этого вирусы и бактерии, неизвестные современной науке. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По ее словам, современные специалисты осознают, что вирусы могут расконсервироваться и пытаются предупредить угрозу. В частности, изучают патогены прошлого, чтобы вирусы в случаи разморозки не могли навредить людям.

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«Многие патогены, если они были законсервированы, не смогут вот так сразу взять и заразить человека. Им необходимо будет приспособиться к современным условиям, пройти определенное пассирование, то есть передаваться от животных к животным и только потом от животных к человеку», — подчеркнула Елена Малинникова.

Он добавила, что мы постоянно взаимодецйтвуем с вирусами и бактериями, что укрепляет иммунитет. Поэтому при ведении здорового образа жизни и достаточной профилактике можно избежать заболеваний.

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