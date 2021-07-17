Вирусолог: коронавирус не может встраиваться в геном человека

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что коронавирус не способен встраиваться в человеческий геном. Это связано с его строением.

В разговоре с РИА «Новости» эксперт уточнил, что коронавирусы не относятся к таким вирусам, так как у них нет генов, способных кодировать белки, позволяющих проникнуть в ДНК.

«Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека», — подчеркнул Семенов.

Он добавил, что к вирусам, которые способны встроиться в ДНК, относятся, в частности, ВИЧ, гепатит В и некоторые онковирусы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что необходимо вызвать врача, если после прививки держится высокая температура более 24–36 часов. Он отметил, что в России каждую неделю наблюдается прирост вакцинированных. В пиковые дни темпы доходят до одного миллиона человек в сутки, добавил Мурашко. В стране открыто больше 13 тысяч прививочных пунктов, в том числе работают мобильные бригады.