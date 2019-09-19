Виновницу ледникового периода нашли под Петербургом

Одной из причин глобального ледникового периода стала космическая пыль, падавшая на Землю порядка двух миллионов лет. Ее следы нашли в образцах пород под Санкт-Петербургом и на юге Швеции.

За последние 500 миллионов лет наша планета пережила три основных ледниковых периода, отметили ученые в опубликованной журналом ScienceAdvances статье.

По имеющимся данным, порядка 466 миллионов лет назад между орбитами Марса и Юпитера произошло столкновение двух астероидов. После этого образовалась пыль, которая и сыпалась на Землю. Из-за нее, полагают специалисты, блокировался солнечный свет, а температура воздуха постепенно снижалась.

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Добытые исследователями образцы геологических пород содержали самую большую концентрацию космической пыли среди найденных ранее. По своему химическому составу они принадлежат к L-хондритам. Считается, что эти каменные метеориты были образованы около 500 миллионов лет назад после распада другого метеорита гораздо большего размера.

Ледниковый период, который привел к исчезновению порядка 60% морских беспозвоночных, Земля пережила примерно 450-440 миллионов лет назад. Его называют Ордовикским вымиранием.