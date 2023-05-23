Наука 23 мая 2023, 15:41 Вильфанд рассказал, с чем связано изменение климата Роман Вильфанд: все изменения климата обусловлены концентрацией парниковых газов

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ИА НСН рассказал, что все изменения климата на 98-99% обусловлены концентрацией парниковых газов.

Ранее многие страны подписывали соглашение о том, что нельзя допускать повышения глобальной температуры на 1,5 градуса, однако добиться результата уже не получится.

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«Все изменения климата на 98-99% обусловлены концентрацией парниковых газов. Если их не ограничивать, развивать промышленность, то наступит жесткий сценарий», — добавил ученый.

Он также отметил, что к 2060 году Россия достигнет карбонового баланса, который сдержит резкое потепление.