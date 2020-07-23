Викингов назвали первыми разносчиками оспы в Европе

В древних захоронениях викингов ученые выявили следы возбудителя натуральной оспы. Находка полностью переписывает историю этого вируса, который, похоже, был широко распространен в Северной Европе за тысячу лет до начала первых эпидемий.

Согласно данным исследования, опубликованном в журнале Science, ученые сделали анализ зубов из захоронений викингов в Дании, Норвегии, России и Великобритании. Их возраст оценивают в 1,4 тысячи лет.

По словам одного из авторов работы, именно страсть викингов к путешествиям по всему миру могла дать толчок к будущим вспышкам болезни, от которых каждый год умирало 400 тысяч человек. Их начало принято относить к XVIII веку. Ученые до сих пор спорят, откуда пришел вирус.

«В рамках этого проекта нам удалось успешно выделить фрагменты генома вируса из останков 13 индивидуумов, большая часть которых может быть отнесена к эпохе викингов. Нам удалось прочитать четыре полноценные последовательности генома оспы и определить общего предка вируса натуральной оспы, который обитал на планете примерно 1700 лет назад», — рассказала директор НИИ и музея антропологии МГУ Александра Бужилова, которая участвовала в проекте.

Это положило конец спорам о времени появления вируса. Теперь очевидно, что оспа жила с человеком практически на протяжении всего его существования. Ученые уверены, что первоначально эту болезнь распространяли животные, а впоследствии она приспособилась к передаче от человека к человеку, как и SARS-CoV-2.