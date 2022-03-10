Вид древнего осьминога получил название в честь Джо Байдена

Палеонтологи из Американского музея естествознания в Нью-Йорке назвали в честь действующего президента США Джо Байдена древнейшего известного предка головоногих вампироморфов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на американский журнал Nature.

Вид получил имя Syllipsimopodi bideni. Как сообщил палеонтолог Кристофер Уэйлен, ученые решили отдать должное политику за его стратегию по борьбе с изменением климата и планы по вложению средств в развитие научной сферы.

У осьминога имелись присоски на десяти конечностях. Его длина составила почти 12 сантиметров.