Ветропарк стоимостью 8,5 миллиарда рублей появится на Сахалине

На Сахалине в Углегорском районе идет строительство ветропарка мощностью 67,2 МВт. Запуск объекта стоимостью 8,5 миллиарда рублей запланирован на 2023 год.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на информацию регионального правительства, возведением парка ветряных установок занимаются специалисты «Восточной горнорудной компании» (ВГК). Это будет на данный момент самая крупная, работающая круглосуточно, ветроэлектростанция не только на острове, но и на всем Дальнем Востоке.

Помимо средств ВГК, в строительство объекта инвестирует средства федеральный и региональный бюджеты.

В ветропарке расположатся 16 ветротурбин на участках, где чаще всего бывает ветер. Он покроет большую часть потребности в электричестве основных производственных мощностей ВГК, в том числе входящих в нее Солнцевского угольного разреза, угольного морского порта Шахтерск и магистрального конвейера.

Данный объект участвует во всероссийском климатическом эксперименте. Это еще один шаг, способствующий достижению углеродной нейтральности на островах.