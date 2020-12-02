Венгерские ученые приехали в Россию изучать вакцину от коронавируса

В Россию прибыли венгерские специалисты, который займутся изучением вакцины «Спутник V» от коронавируса. Им предстоит узнать о разработке, исследованиях и производстве препарата на всех этапах.

Визит зарубежных ученых организован в рамках договоренностей, которых достигли на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству глава Минздрава России Михаил Мурашко и руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства РФ.

Планируется, что венгерская делегация посетит московские учреждения здравоохранения, где проходили клинические испытания «Спутника V», а также производство вакцины.

«Российская вакцина против коронавирусной инфекции зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством <…> и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнула глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

В Минздраве заметили, что прибывшие из Венгрии эксперты познакомятся «с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах».

Ранее стало известно, что Россия 2 декабря презентует вакцину «Спутник V» в ООН. Препарат для профилактики COVID-19 представит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.