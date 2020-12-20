Великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет увидеть без телескопа. Оно состоится 21 декабря

Великое соединение Сатурна и Юпитера земляне смогут наблюдать 21 декабря 2020 года. Две гигантские планеты сойдутся на самом близком расстоянии, которые случалось за последние 800 лет. Их будут разделять «всего» 730 миллионов километров.

Научное издание Scientific Аmerican сообщило, что великое соединение 2020 года совпадает с декабрьским солнцестоянием, самым коротким днем в году в северном полушарии и самым длинным в южном. Газовые гиганты будут разделять всего 6,1 угловых минут. Так выглядит десятицентовик на расстоянии вытянутой руки.

«Если у вас есть телескоп, вы сможете одновременно увидеть кольца Сатурна и Галилеевы спутники Юпитера (Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто), расположенные близко друг к другу», — сообщил астроном Джеки Фээрти из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Последний раз две планеты так близко сходились 16 июля 1623 года, когда еще был жив Галилей. Это случилось через десять лет после того, как с помощью телескопа он обнаружил четыре крупнейших спутника Юпитера, которые сейчас носят его имя.

Однако вероятность того, что Галилей или кто-либо другой на Земле смог увидеть великое соединение крайне мала. Его было практически невозможно наблюдать из-за его близкого положения около Солнца.

Последнее великое соединение, столь же близкое и столь же заметное, как и предстоящее, произошло 4 марта 1226 года.

«Если задуматься, Чингисхан тогда еще бродил по Азии», — сказал астроном Патрик Хартиган из Университета Райса в Хьюстоне.

Предстоящее великое соединение можно будет увидеть в бинокли и телескопы, но самое интересное, что его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Нужно будет на закате найти место с чистым горизонтом, без деревьев или зданий. Примерно через час после наступления темноты сначала на небе с запада появится Юпитер, а затем Сатурн, обе светящиеся точки, отличимые от звезд тем, что они не мерцают.

«Скорее всего, они будут видны даже при световом загрязнении. Юпитер довольно яркий», — уточнил Хартиган.

Следующая встреча планет-гигантов состоится 15 марта 2080 года.