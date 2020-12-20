Великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет увидеть без телескопа. Оно состоится 21 декабря
Научное издание Scientific Аmerican сообщило, что великое соединение 2020 года совпадает с декабрьским солнцестоянием, самым коротким днем в году в северном полушарии и самым длинным в южном. Газовые гиганты будут разделять всего 6,1 угловых минут. Так выглядит десятицентовик на расстоянии вытянутой руки.
«Если у вас есть телескоп, вы сможете одновременно увидеть кольца Сатурна и Галилеевы спутники Юпитера (Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто), расположенные близко друг к другу», — сообщил астроном Джеки Фээрти из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Последний раз две планеты так близко сходились 16 июля 1623 года, когда еще был жив Галилей. Это случилось через десять лет после того, как с помощью телескопа он обнаружил четыре крупнейших спутника Юпитера, которые сейчас носят его имя.
Однако вероятность того, что Галилей или кто-либо другой на Земле смог увидеть великое соединение крайне мала. Его было практически невозможно наблюдать из-за его близкого положения около Солнца.
Последнее великое соединение, столь же близкое и столь же заметное, как и предстоящее, произошло 4 марта 1226 года.
«Если задуматься, Чингисхан тогда еще бродил по Азии», — сказал астроном Патрик Хартиган из Университета Райса в Хьюстоне.
Предстоящее великое соединение можно будет увидеть в бинокли и телескопы, но самое интересное, что его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Нужно будет на закате найти место с чистым горизонтом, без деревьев или зданий. Примерно через час после наступления темноты сначала на небе с запада появится Юпитер, а затем Сатурн, обе светящиеся точки, отличимые от звезд тем, что они не мерцают.
«Скорее всего, они будут видны даже при световом загрязнении. Юпитер довольно яркий», — уточнил Хартиган.
Следующая встреча планет-гигантов состоится 15 марта 2080 года.