Великобритания поделилась расширенным списком симптомов COVID-19

Британские ученые обнародовали расширенный список симптомов коронавируса, который официальные власти страны пока не утвердили. По данным правительства, признаками предварительной диагностики заражения входят: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса.

Ученые не совсем с ними согласились и призвали ориентироваться на более широкий набор признаков, который, по их словам, позволит выявлять больше случаев COVID-19 на ранней стадии или протекающих в легкой форме.

Они отметили в статье в журнале The BMJ, что опубликованные властями симптомы обычно появляются на более поздних стадиях заболевания. А у некоторых пациентов их вообще не было.

Только 45% британцев сообщали о высокой температуре, 63% говорили о кашле и 70% — о потере вкуса или запаха при заражении коронавирусом.

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) составила список симптомов для ранних стадий коронавируса. Они, опираясь в том сичле на данные ВОЗ отметили, что существует три группы признаков: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного вмешательства.

В первом списке оказалась лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запаха. Среди редких было першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, а также покраснение или раздражение глаз. А в третью группу были включены: затруднения с дыханием, боли в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.

Кроме того, ученые советуют пройти тестирование, если человек обнаружил у себя насморк вкупе с мышечными и головными болями, слабостью, потерю аппетита и боль в горле. Такие симптомы обычно обнаруживают у себя молодые непривитые или частично вакцинированные люди.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что повторная вакцинация поможет россиянам в борьбе с дельта-штаммом коронавируса.