«Вектор» разработал вакцину, защищающую от коронавируса и кори

Генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что разработана вакцина от коронавируса и гриппа одновременно. Испытания на животных показали ее эффективность.

Об этом сообщил канал «Россия 1». По его словам, новый препарат будет защищать как от сезонных разновидностей гриппа, так и от коронавирусной инфекции. После этапа испытания на животных решается вопрос о начале расширенных доклинических исследований.

Максютов добавил, что также создана вакцина, которая будет защищать одновременно от коронавируса и кори.

«Она сделана на основе рекомбинантного вируса кори как против нового коронавируса, так и против очень высококонтагиозного вирусного заболевания», — рассказал эксперт.

По его словам, один укол препарата формирует сильный иммунный ответ.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отечественная вакцина «Спутник V» создаст иммунитет более чем на два года. Тем не менее он отметил, что вакцинация от коронавируса может не дать защиту людям, у которых имеются проблемы с иммунитетом.