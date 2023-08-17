Наука 17 августа 2023, 13:51 Вечный двигатель для спутников разработают в московских вузах «Известия»: двигатель для спутников на газах из атмосферы создадут специалисты МАИ и МГУ РИА «Новости»

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Группа инженеров из Московского авиационного института (МАИ) совместно с учеными из МГУ начала разрабатывать двигательную установку для спутников на низкой орбите. Об этом сообщило издание «Известия».

Одной из особенностей этой установки станет то, что она будет работать на атмосферных газах, таких как азот и кислород. В отличие от традиционных двигателей время работы такой системы не будет ограничено запасом топлива. Это позволит уменьшить размеры и стоимость спутников на низкой орбите, а также снизить затраты на их доставку в космос.

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Помимо двигателя, устройство, над которым работают инженеры, включит систему сбора атмосферных газов, а также электропитания и управления. На данный момент уже создали два первых компонента установки.

Параметры конечного варианта устройства будут зависеть от размеров и формы спутника, а также его орбиты. По планам потребляемая мощность двигателя составит до 1 кВт. Если удастся решить все технические проблемы, то инженерам потребуется около пяти-семи лет для создания опытного образца.

Космические аппараты на низкой орбите, например, позволят обеспечить покрытие всей поверхности Земли интернетом. На сегодняшний день ни одна страна не обладает подобными технологиями.

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