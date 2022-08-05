Вассерман назвал большим прорывом эксперимент ученых по воскрешению свиньи

Американским ученым удалось оживить свинью спустя час после ее смерти с помощью экспериментальной жидкости OrganEx, восстанавливающей кровообращение и работу органов. Эту новость в разговоре с Life прокомментировал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Он отметил, что в организме человека и свиньи протекают во многом схожие физиологические процессы. Однако по мнению Вассермана повторить эксперимент на людях не получится, потому что работа организма животных в меньшей степени зависит от работы мозга.

«То есть, может быть, удастся восстановить функции большей части организма, но вряд ли удастся восстановить работу мозга. С моей точки зрения, это действительно большой прорыв», — добавил Вассерман.