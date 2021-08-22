Вакцину с белками нескольких штаммов коронавируса испытают в России

Центр имени Гамалеи проведет клинические испытания вакцины несколькими штаммами коронавируса. Исследования препарата могут начаться в начале 2022 года, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — процитировал Гинцбурга ТАСС.

Директор центра добавил, что в случае успеха можно будет сделать вакцину для защиты не только от коронавируса, но и от гриппа. Гинцбург объяснил, что для этого необходимо соединить белки коронавируса с несколькими гемагглютининами вируса гриппа.

«Это все возможно», — заключил директор Центра имени Гамалеи.

Ранее Гинцбург сообщал, что в учреждении завершились доклинические исследования назального препарата от коронавируса. Теперь ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины. Назальный препарат представляет собой вторую дозу «Спутника V». Его распыляют в нос через специальный шприц с насадкой.