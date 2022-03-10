Вакцину против сибирской язвы разработали в МГУ

Ученые из МГУ разработали и успешно протестировали на животных вакцину против сибирской язвы. Об этом «Газете.ru» рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета университета Ольга Карпова.

«В мире сейчас существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, которые содержат ослабленный патоген. По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной», — объяснила Карпова.

Вакцину испытали на морских свинках. Все животные успешно перенесли испытания. Сейчас сотрудники МГУ ищут финансирование для проведения доклинических испытаний.