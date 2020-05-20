Вакцину против коронавируса успешно испытали в США

Американская компания Moderna объявила об успехе первой фазы испытаний вакцины против коронавируса. У всех участников исследования образовались антитела.

Вакцина от компании Moderna содержит матричные РНК белков вируса SARS-CoV-2. Как сообщается в пресс-релизе компании, после введения вакцины в организм вырабатывается безвредный белок, который приводит к образованию антител к вирусу.

Клинические испытания вакцины против коронавируса начались в марте. В них приняли участие чуть меньше 50 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Участников испытаний разбили на три группы. В первой давали вакцину с дозой 25 микрограммов, во второй — 100, в третьей — 250. Каждый получил две дозы с интервалом 28 дней. Вакцину вводили внутримышечно в плечо.

Во всех трех группах антитела к коронавирусу появились на 15-й день после первой дозы. На 43-й день, то есть через две недели после второй дозы, у первой группы уровень антител был такой же, как у тех, кто переболел COVID-19. У остальных — более высокий по сравнению с переболевшими.

Создатели вакцины объявили, что участники исследования хорошо перенесли испытания. У третьей группы, получившей максимальную дозу, было заметно сильное покраснение вокруг места инъекции. Серьезных побочных эффектов не выявлено.

«Промежуточные данные фазы 1, хотя и предварительные, демонстрируют, что вакцинация мРНК-1273 вызывает иммунный ответ такой же силы, как естественная инфекция, начиная с дозы всего 25 микрограммов», — отметил руководитель медицинской службы Moderna Таль Закс.

Теперь компания планирует протестировать дозу 50 микрограммов, чтобы выбрать оптимальный показатель для основных исследований. Они также хотят проверить, как вакцина действует на людей разного возраста.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года. Сейчас по всему миру им заразились около пяти миллионов человек. Наибольшее число — в США.