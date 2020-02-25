Вакцину от коронавируса протестировали в Китае
Руководит исследованием профессор Хуан Цзиньхай, сообщила газета «Хуаньцю шибао». Чтобы изготовить таблетки, ученые решили взять за основу пекарские дрожжи. Генерировать антитела будут при использовании S-белка COVID-19. Он играет ключевую роль в проникновении вируса в организм через восприимчивые клетки. Поэтому S-белок и используют в качестве основной мишени при разработке вакцин и создании лекарств для профилактики и лечения нового типа коронавируса.
Хуан Цзиньхай принял четыре дозы вакцины лично. Специалист заявил, что побочные эффекты у него не проявились. Медики уверены, что пероральный применение вакцины не только безопасен, но и удобен. Кроме того, у таблеток будет высокая скорость производства. Врачи рассчитывают, что они окажут стимулирующее действие на местный иммунитет и отрегулируют его устойчивость в целом.
Сейчас у медиков уже разработаны основные технологии по производству вакцины, завершены конструирование и скрининг рекомбинантных штаммов, есть небольшой запас образцов препарата — желатиновые капсулы, гранулы и таблетки.
Хуан Цзиньхай выразил надежду, что вакцину смогут использовать как в профилактических, так и в терапевтических целях при борьбе с инфекционными заболеваниями. На рынке препарат появится нескоро: процесс от разработки вакцины до ее продажи занимает довольно длительное время. Команда Цзиньхая пока проводит токсикологическую оценку, анализирует эффективность препарата и возможности для запуска его производства.
Китайские ученые рассчитывают найти партнеров среди профильных предприятий и ведомств. Сотрудничество поможет в максимально короткие сроки начать клинические испытания вакцины. После этого врачи смогут помочь в профилактике и борьбе с эпидемией.
Вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем стал новый тип коронавируса. Позже ему присвоили официальное название — COVID-19. Число зараженных вирусом уже превысило 77,6 тысячи человек, медики потеряли свыше 2,6 тысячи пациентов.