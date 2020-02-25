Вакцину от коронавируса протестировали в Китае

В Тяньцзиньском университете Китая разрабатывают пероральную вакцину от нового коронавируса. Ее уже начали тестировать — врачи опробовали новый препарат на себе. Побочных эффектов пока нет.

Руководит исследованием профессор Хуан Цзиньхай, сообщила газета «Хуаньцю шибао». Чтобы изготовить таблетки, ученые решили взять за основу пекарские дрожжи. Генерировать антитела будут при использовании S-белка COVID-19. Он играет ключевую роль в проникновении вируса в организм через восприимчивые клетки. Поэтому S-белок и используют в качестве основной мишени при разработке вакцин и создании лекарств для профилактики и лечения нового типа коронавируса.

Хуан Цзиньхай принял четыре дозы вакцины лично. Специалист заявил, что побочные эффекты у него не проявились. Медики уверены, что пероральный применение вакцины не только безопасен, но и удобен. Кроме того, у таблеток будет высокая скорость производства. Врачи рассчитывают, что они окажут стимулирующее действие на местный иммунитет и отрегулируют его устойчивость в целом.

Сейчас у медиков уже разработаны основные технологии по производству вакцины, завершены конструирование и скрининг рекомбинантных штаммов, есть небольшой запас образцов препарата — желатиновые капсулы, гранулы и таблетки.

Хуан Цзиньхай выразил надежду, что вакцину смогут использовать как в профилактических, так и в терапевтических целях при борьбе с инфекционными заболеваниями. На рынке препарат появится нескоро: процесс от разработки вакцины до ее продажи занимает довольно длительное время. Команда Цзиньхая пока проводит токсикологическую оценку, анализирует эффективность препарата и возможности для запуска его производства.

Китайские ученые рассчитывают найти партнеров среди профильных предприятий и ведомств. Сотрудничество поможет в максимально короткие сроки начать клинические испытания вакцины. После этого врачи смогут помочь в профилактике и борьбе с эпидемией.

Вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем стал новый тип коронавируса. Позже ему присвоили официальное название — COVID-19. Число зараженных вирусом уже превысило 77,6 тысячи человек, медики потеряли свыше 2,6 тысячи пациентов.