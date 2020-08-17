Вакцину от коронавируса для животных начали создавать в России

Специалисты Россельхознадзора начали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных. В препарате нуждаются фермы по разведению норок. В будущем лекарство может понадобиться и домашним кошкам.

«Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции. <…> Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, пока рано. <…> Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — рассказал РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Собеседник уточнил, что коронавирус может от норок передаваться и человеку. Такой случай выявили в мае в Нидерландах. В России выявили и два случая заражения новым вирусом кошек. Данкверт не исключил, что россияне в будущем захотят прививать своих домашних питомцев от 2019-nCoV.

Вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и ученые Научно-исследовательского института микробиологии министерства обороны России.

Ранее американские ученые объяснили, как коронавирус влияет на кошек. Оказалось, что инфицированные животные могут заражать здоровых и выздоравливают без последствий через неделю.