Вакцине от коронавируса предсказали краткосрочный эффект

Сингапурские власти не уверены, что вакцина против коронавируса сможет выработать долгосрочный иммунитет. Так что COVID-19 продолжит периодически появляться, и нужно готовиться к долгосрочной борьбе с ним.

Министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон в разговоре с журналистами отметил, что многие страны сейчас разрабатывают вакцину и надеются на прорыв в этой области. В то же время даже по самому оптимистичному сценарию разработка и массовое производство могут занять год и больше.

«Существует вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием», — отметил Лоуренс Вон, его цитирует ТАСС.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января он стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Сейчас общее число зараженных по всему миру превышает 6,4 миллиона человек. Погибли 382 тысячи пациентов. Больше всего случаев приходится на США, Бразилию и Россию. В Сингапуре коронавирусом заразились 35 836 человек, погибших — 24.