Генсек ООН призвал создать всеобщий план вакцинации от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны создать глобальный план вакцинации от коронавируса для справедливого распределения вакцин между странами. Разработкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами «большой двадцатки».

«Лишь в десяти странах использовали 75% всех вакцин от COVID-19. Между тем более 130 стран не получили ни единой дозы», — заметил Гутерреш, его слова приводило РИА «Новости».

Он выступил с призывом сделать так, «чтобы все и везде могли быть привиты как можно скорее». Он напомнил, что для справедливого распределения вакцин в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода уже действует механизм COVAX.

«COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями», — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН, которое было посвящено проблемам коронавируса и вакцинации.

Он также отметил, что этим бы могла заняться G20, которая имеет для этого все ресурсы. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.

«Я готов мобилизовать всю систему ООН в поддержку этих усилий. Встреча G7 позднее на этой неделе может создать импульс для привлечения необходимых финансовых ресурсов», — указал Гутерреш.

Под конец он отметил, что вместе государства могут обеспечить достаточные поставки, справедливое распределение и доверие к вакцинам.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.