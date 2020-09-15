В Центре Гамалеи оценили появление в США нейтрализующего COVID-19 вещества

Американские ученые заявили, что нашли полностью нейтрализующее коронавирус вещество. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций и вирусолог НИЦ имени Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с «360» указал на важность подобных исследований.

Профессор заметил, что заявление коллег из США «очень интересно, но требует дальнейшей проверки».

«Сказать, что этого не может быть, — глупо. Нельзя отрицать все сходу — это ненаучный подход. <…> С этим надо разбираться. Обсуждать рано, надо принять к сведению. Мир не сидит сложа руки. Все страны включились в исследования. Это не только ново и интересно, но и практически очень важно», — сказал Зуев.

Он напомнил, что ученые из России тоже обнаружили «какие-то очень маленькие РНК, которые тоже связаны с коронавирусом».

«Они тормозят быстрое размножение вирусов, чтобы не вызвать в организме бурный иммунный ответ», — пояснил доктор медицинских наук.

В Питтсбургском университете заявили, что выявили вещество в ходе быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут контактировать с S-белком коронавируса. Для человека он никакой опасности не представляет, поскольку молекулы найденного белка не связываются с клетками.