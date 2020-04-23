В теории об искусственном происхождении коронавируса нашли нестыковки

Академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев считает, что коронавирус появился в природе. В противном случае, если решить, что его создали в лаборатории, непонятно, как он оказался в организме летучей мыши.

Черешнев в ходе онлайн-заседания Евразийского научно-исследовательского института человека напомнил, что когда был открыт ВИЧ, люди тоже подозревали его искусственное происхождение. Ученые не могли поверить, что вирус, который передается через кровь и половым путем, мог появиться в природе. Потом ВИЧ изучили, отследили путь его распространения, и это закрыло вопрос об искусственном происхождении.

«Нужно понимать, что есть сотни тысяч вирусов, которые пока неизвестны науке. Есть такие, что могут серьезно навредить человеку. Надо вмешиваться в организмы аккуратно и, наконец, подумать об экологии», — цитирует Черешнева РИА ФАН.

По мнению ученого, чтобы говорить об искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего вспышку, нужно выяснить, как он оказался в организме летучей мыши.

Черешнев также выразил мнение, что промежутки между вспышками коронавирусов сокращаются, а значит человечество будет сталкиваться с подобными эпидемиями регулярно.

Происхождение коронавируса пока окончательно не выяснено. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вирус существовал в природе. Но обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, вирусолог Люк Монтанье заявил, что с вирусом «произошла манипуляция». Он полагает, что в него добавили частицы вируса иммунодефицита человека.