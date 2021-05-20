В сочинских пещерах нашли летучих мышей с новыми коронавирусами

В сочинских пещерах обнаружили летучих мышей, зараженных новыми видами коронавируса, которые близки к SARS-CoV-2 — возбудителю нынешней пандемии. Вирусы назвали «Хоста-1» и «Хоста-2», сообщил «Московский комсомолец».

Это первые результаты проекта по изучению SARS-подобных коронавирусов на территории России. Носителями вирусов являются летучие мыши, относящиеся к роду подковоносов.

Животных изучает группа сотрудников Центра имени Гамалеи, Института медицинской приматологии и Сочинского нацпарка.

Всего они обследовали пять пещер в долинах рек Хосты и Кудепсты. Эти пещеры находятся вблизи жилья, в них бывают люди.

Заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский заявил изданию, что вирусы сочинских летучих мышей не имеют отношения к пандемии, но «в теории они также могут послужить источником новых коронавирусов человека».

Замдиректора Сочинского национального парка Борис Туниев сообщил «Газете.ru», что закрывать пещеры, оборудованные для посещения туристами, никто не собирается.

«Что касается остальных пещер [включая те, где были найдены новые виды коронавирусов], их посещение запрещено априори, в том числе потому что в них охраняются колонии редчайших летучих мышей», — сказал собеседник.