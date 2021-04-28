В Сколтехе объяснили, зачем ученые из США подняли шум вокруг «убийства» коронавируса

Заявление американских ученых об обнаружении способа уничтожения коронавируса за секунду имеет очень прагматическую цель. Техасскому университету, очевидно, захотелось получить финансирование. Он стал тиражировать результаты своего исследования, хотя никакого открытия сделано не было, заявил РИА «Новости» профессор Сколтеха Константин Северинов.

Американские специалисты заявили, что коронавирус можно убить с помощью нагревания, и предложили использовать этот способ в системах кондиционирования и очистки воздуха. Северинов в ответ напомнил о том, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов и в этом нет никакого чуда.

По мнению профессора, результаты исследования стали так активно обсуждаться в Сети, потому что группа ученых сообщила о них пиарщикам университета, а те просто растиражировали это.

«Сейчас в силу общей нервозности <…> ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование», — пояснил он.

Никакого открытия на самом деле здесь нет, подчеркнул специалист. По его оценке, исследования этих ученых в дальнейшем, скорее всего, не приведут к изобретению нового дезинфицирующего средства для больших помещений.

Северинов также с иронией заметил, что коронавирус можно убивать атомными взрывами, можно отправлять его частицы в космос. Только к науке это не имеет никакого отношения.

«Это не является наукой, это некий хайп», — заключил профессор.

Он также посоветовал носить маски и делать прививки, чтобы обеспечить себе защиту от коронавирусной инфекции.