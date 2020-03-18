В России изобрели 5-ти минутный тест на туберкулез

Российские ученые создали новый сверхчувствительный быстрый тест на туберкулез. Он определяет наличие болезни у человека за пять минут.

Как пишет «Газета.ru», данный метод может обнаружить ультранизкое количество белка при простейшем оборудовании.

«Не нужно применять дорогие сканеры и другое специальное оборудование. Метод прост и экономичен: на один анализ нужен всего 1 нанограмм антител. Это в тысячу раз меньше, чем в традиционных методах иммуноблоттинга. Кроме того, весь анализ занимает около пяти минут», — рассказал изданию сотрудник РАН Юрий Шляпников.

Текущая диагностика заболевания занимает больше времени и менее чувствительная.

Ранее туберкулез обнаружили у четырех старшеклассников самарской школы. Форма заболевания у юношей закрытая. Все они учатся в разных классах. В Роспотребнадзоре пояснили, что не могут назвать источник заражения. Между собой мальчики никак не связаны.