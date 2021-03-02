Ученые выяснили причину выбросов метана в море Лаптевых

Российские и зарубежные ученые изучили увеличение концентрации метана в море Лаптевых и других восточных регионах Северного Ледовитого океана. Исследования показали, что выбросы связаны с разрушением вечной мерзлоты на дне.

«Мы провели изотопные замеры, которые однозначно указали на то, что концентрация метана в водах моря Лаптевых растет преимущественно в результате высвобождения древних запасов этого газа, скрытых под слоем вечной мерзлоты на дне океана», — сказано в исследованиях океанологов, опубликованных в журнале PNAS.

По словам ученых, выброс метана говорит о возможном распаде грунтовой прослойки. Под вечной мерзлотой может находиться объемный резервуар газа. При разрушении слоя грунта весь метан резко выбросится в атмосферу. Не так давно подобные события происходили на дне Баренцева моря.

Похожие явления ученые наблюдают в восточных регионах Арктики на протяжении уже трех десятков лет. Осенью 2019 года специалисты зафиксировали выброс метана в Восточно-Сибирском море. Тогда выброс газа установил рекорд по своей силе.

Спрессованные и замороженные соединения воды и метана ученые называют метановыми гидратами (клатратами). Такие соединения находятся в стабильном состоянии при высоком давлении или низкой температуре окружающей среды.