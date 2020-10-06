В конце октября начнется магнитная буря

В 21-24 числах октября будет слабая магнитная буря, 25 октября — средняя. После этого магнитосфера еще недолго будет возбужденной, но вскоре ее состояние придет в норму.

Даже самая слабая магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем — хоть и небольшие. Также она влияет на пути миграций птиц и животных.

Но всего такие бури квалифицируют по пяти уровням. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов. Самые сильные магнитные бури могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.