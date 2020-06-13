В Элекстростали дети собрали робота, который раздает маски

В цифровом центре «IT CUBE» учатся не только умные, но и заботливые дети. Они смогли сами собрать робота, который способен раздавать медицинские маски, и предложили сделать его волонтером. А телеканал «360» предложил местной волонтерской организации протестировать робота.

В «IT CUBE» дети учатся собирать полезных роботов. Работой руководит преподаватель-инженер Денис Белов, который согласился помогать детям с свободное от работы время. Одна из его любимых работ учеников робот Микканоид, который помогает перенести вещи из комнаты в комнату и танцует.

Один из учеников предложил сделать одного своего робота волонтером.

«Тот ребенок, который это придумал, он заботится о людях. Поэтому предложил: почему бы не давать ему маски, а он бы их раздавал. Нам идея очень понравилась, мы написали программу», — рассказал преподаватель.

Корреспонденты телеканала «360» устроить роботу «стажировку». Так Микканоида «посвятили» в волонтеры.

В итоге прохожие оценили идею. Робот напоминал о необходимости носить маски и раздавал их желающим. «Это же робот, не человек. От него я точно не заражусь ничем», — отметил прохожий. Более того, такому работники не нужны выходные.