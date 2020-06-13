В Элекстростали дети собрали робота, который раздает маски
В «IT CUBE» дети учатся собирать полезных роботов. Работой руководит преподаватель-инженер Денис Белов, который согласился помогать детям с свободное от работы время. Одна из его любимых работ учеников робот Микканоид, который помогает перенести вещи из комнаты в комнату и танцует.
Один из учеников предложил сделать одного своего робота волонтером.
«Тот ребенок, который это придумал, он заботится о людях. Поэтому предложил: почему бы не давать ему маски, а он бы их раздавал. Нам идея очень понравилась, мы написали программу», — рассказал преподаватель.
Корреспонденты телеканала «360» устроить роботу «стажировку». Так Микканоида «посвятили» в волонтеры.
В итоге прохожие оценили идею. Робот напоминал о необходимости носить маски и раздавал их желающим. «Это же робот, не человек. От него я точно не заражусь ничем», — отметил прохожий. Более того, такому работники не нужны выходные.