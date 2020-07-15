В Британии нашли жертву убийства, произошедшего 2000 лет назад

В Великобритании археологи при раскопках около фермы Уэллвик вблизи города Уэндовер (графство Бакингемшир) нашли скелет взрослого мужчины со связанными руками. Он лежал в канаве лицом вниз.

Ученые сообщили The Daily Mail, что пока не могу назвать точный возраст находки, но останкам не может быть меньше двух тысяч лет.

«Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов, чтобы оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками», — отметила археолог проекта доктор Рэйчел Вуд. Она уверена, что специалисты-остеологи расскажут о найденном скелете гораздо больше, чем известно сейчас.

Во время раскопок, ведущихся на месте запланированного строительства скоростной магистрали HS2, были сделаны и другие интересные находки. Археологи обнаружили свинцовый гроб со скелетом внутри. Это указывает на то, что останки принадлежат состоятельному человеку. Были найдены древесные фрагменты некоего, видимо, церемониального сооружения и золотая монета.

Археолог-любитель Энди Бассет в британском графстве Шропшир в начале июля с помощью металлоискателя обнаружил на вспаханном поле свинцовую печать папы римского Иннокентия IV. Ее возраст оценивается в 700 лет.