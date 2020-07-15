В Британии нашли жертву убийства, произошедшего 2000 лет назад
Ученые сообщили The Daily Mail, что пока не могу назвать точный возраст находки, но останкам не может быть меньше двух тысяч лет.
«Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов, чтобы оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками», — отметила археолог проекта доктор Рэйчел Вуд. Она уверена, что специалисты-остеологи расскажут о найденном скелете гораздо больше, чем известно сейчас.
Во время раскопок, ведущихся на месте запланированного строительства скоростной магистрали HS2, были сделаны и другие интересные находки. Археологи обнаружили свинцовый гроб со скелетом внутри. Это указывает на то, что останки принадлежат состоятельному человеку. Были найдены древесные фрагменты некоего, видимо, церемониального сооружения и золотая монета.
Археолог-любитель Энди Бассет в британском графстве Шропшир в начале июля с помощью металлоискателя обнаружил на вспаханном поле свинцовую печать папы римского Иннокентия IV. Ее возраст оценивается в 700 лет.