В Австралии нашли предка всех животных. Ему 555 миллионов лет

Исследователи назвали животное Ikaria wariootia. Ikaria на языке австралийских аборигенов означает «место встречи». Wariootia — в честь ручья Вариута, сообщает «Газета.ru».

Животное выглядело как слизняк размером от пяти миллиметров в длину и до 2,5 миллиметра в ширину. Тело существа было четко симметрично. Развитие этой симметрии стало одним из самых главных шагов в эволюции животного мира.

«Это, вероятно, самое древнее двусторонне-симметричное существо, — говорит Эванс. — Поскольку люди — двусторонне-симметричные, можно сказать, что это наш очень ранний родственник».

Перед тем как ученые обнаружили Ikaria wariootia, они нашли ее дом — крохотные норы в древней южно-австралийской скале. Возраст окаменелостей насчитывал 555 миллионов лет. Но самих останков не было, поэтому исследователям оставалось лишь строить предположения.

Ранее ученые обнаружили самого маленького динозавра. Примерный возраст находки — 99 миллионов лет.