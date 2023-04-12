12 апреля 2023, 12:37
Utro.ru: люди с повышенным давлением в молодом возрасте больше подвержены деменции
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые испытывали проблемы с повышенным давлением до 30 лет, больше подвержены риску возникновения деменции. Об этом сообщило Utro.ru.
Специалисты сравнили снимки МРТ и анализы почти 500 человек. И оказалось, что у людей с нормальным кровяным давлением уровень нейронных связей в белом веществе был выше. Это значит, что испытуемые из второй группы больше подвержены возникновению у них нейродегенеративных заболеваний.
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Кроме того, ученые также отметили, что уровень белого вещества был ниже у мужчин. Это связали с защитной функцией гормона эстрогена.
Исследования
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