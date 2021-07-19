Ушел из жизни всемирно известный ученый Вячеслав Седельников

На 81-м году жизни скончался известный ученый Вячеслав Петрович Седельников. Он являлся ведущим в мире специалистом в области геоботаники и экологии, сообщило РИА ФАН.

Седельников получил известность во всем мире благодаря своим разработкам в области влияния растительности на изменение климата. По этому направлению он один из первых получил грант Госдепартамента США. Позже он возглавлял Центральный сибирский ботанический сад.

Ученый умер в субботу, 17 июля, в Новосибирске. О причине смерти Седельникова не сообщается.