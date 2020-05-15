Уральское лекарство от COVID-19 клинически протестируют

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу для проведения клинических испытаний лекарства от COVID-19. Тестирование пройдет на базе Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Центральной городской больницы № 40.

«Основанием для этого стали данные по применению препарата в клиниках Екатеринбурга во время пандемии коронавируса», — заявил Чарушин.

Препарат уже зарекомендовал себя при лечении вируса с положительной стороны. Тем не менее важно документально подтвердить, что хорошее воздействие на организм оказывает именно «Триазавирин».

«Любой противовирусный препарат должен быть безопасным для человека. Так, например, противомалярийные препараты показали, что эффективно справляются с коронавирусом, но они слишком токсичные и наносят вред здоровью. Поэтому их не признали лекарством от коронавируса», — рассказал вице-президент РАН.

«Триазавирин» в течение трех лет испытывали во многих больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Саранска перед регистрацией в Минздраве. Это необходимо, чтобы не нанести вред пациентам.

Уральские ученые работали над «Триазавирином» с середины 1970-х годов по 2014 год. После окончания испытаний препарат официально зарегистрировали. Изначально противовирусное лекарство разрабатывали для борьбы с гриппом. Однако спустя время «Триазавирин» зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе с вирусами Эбола, Зика, вирусами Чикунгунья и лихорадки Денге, со всевозможными формами гриппа и пневмонии.